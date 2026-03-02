Middlesbrough fortsätter segersviten mot Birmingham

Matt Targett avgjorde för Middlesbrough

Marvin Ducksch målskytt för Birmingham

Charlton nästa motstånd för Birmingham

Sex raka segrar hade Middlesbrough mot just Birmingham i Championship inför måndagens match. Och på måndagen segrade Middlesbrough på nytt – den här gången med 3–1 (2–0) borta på St Andrew’s Knighthead Park.

Middlesbroughs Matt Targett tvåmålsskytt

Middlesbrough tog en tidig ledning när Matt Targett nätade efter förarbete från Aidan Morris redan i 13:e minuten. 0–2 kom i 26:e minuten när Matt Targett på nytt fick träff på pass av Hayden Hackney.

Direkt efter pausen gjorde Marvin Ducksch mål framspelad av Jay Stansfield och reducerade åt Birmingham. Fler mål än så blev det inte för Birmingham. David Strelec slog till med en halvtimme kvar att spela framspelad av Luke Ayling och ökade ledningen för Middlesbrough. 1–3-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast vann Middlesbrough med 2–1.

Nästa motstånd för Middlesbrough är Queens Park Rangers. Lagen möts söndag 8 mars 17.30 på Loftus Road.

Birmingham–Middlesbrough 1–3 (0–2)

Championship, St Andrew’s Knighthead Park

Mål: 0–1 (13) Matt Targett (Aidan Morris), 0–2 (26) Matt Targett (Hayden Hackney), 1–2 (48) Marvin Ducksch (Jay Stansfield), 1–3 (60) David Strelec (Luke Ayling).

Varningar, Birmingham: Ethan Laird, Tomoki Iwata. Middlesbrough: Tommy Conway, Callum Brittain, Solomon Brynn, Adilson Malanda.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Birmingham: 2-1-2

Middlesbrough: 2-2-1

Nästa match:

Middlesbrough: Queens Park Rangers FC, borta, 8 mars 17.30