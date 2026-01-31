Middlesbrough sänkte Norwich City – Hayden Hackney matchhjälte
- Middlesbrough vann med 1–0 mot Norwich City
- Middlesbroughs femte seger på de senaste sex matcherna
- Hayden Hackney avgjorde för Middlesbrough
Målet i första halvleken blev matchavgörande när Middlesbrough vann med 1–0 (1–0) hemma mot Norwich City i Championship.
Det var två formstarka lag som möttes. Andraplacerade Middlesbrough tog femte segern i rad. Norwich City hade före matchen tre segrar i rad.
Middlesbrough höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.
Middlesbrough–Norwich City – mål för mål
I tabellen innebär det här att Norwich City nu hamnar på 19:e plats efter matchen. Ett fint lyft i tabellen för Norwich City som så sent som den 31 december låg på 23:e plats.
Lagens första möte för säsongen vann Middlesbrough med 2–1.
Nästa motstånd för Middlesbrough är Sheffield United. Lagen möts måndag 9 februari 21.01 på Bramall Lane. Norwich City tar sig an Blackburn hemma lördag 7 februari 13.31.
Middlesbrough–Norwich City 1–0 (1–0)
Championship, Riverside Stadium
Mål: 1–0 (17) Hayden Hackney (Riley McGree).
Varningar, Middlesbrough: Aidan Morris, David Strelec. Norwich City: Anis Ben Slimane, Vladan Kovacevic.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Middlesbrough: 5-0-0
Norwich City: 3-0-2
Nästa match:
Middlesbrough: Sheffield United, borta, 9 februari 21.01
Norwich City: Blackburn Rovers FC, hemma, 7 februari 13.31
