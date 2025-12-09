Middlesbrough vann borta mot Charlton

Middlesbrough vann med 2–1 mot Charlton

Morgan Whittaker matchvinnare för Middlesbrough

Tredje raka segern för Middlesbrough

Middlesbrough ledde med 2–0 i halvtid mot Charlton på bortaplan i tisdagens match i Championship. I andra halvlek kom Charlton närmare, men Middlesbrough kunde hålla undan till seger 2–1.

Charlton–Middlesbrough – mål för mål

Riley McGree gav Middlesbrough ledningen i 34:e minuten.

Morgan Whittaker stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken.

Charlton reducerade till 1–2 i 81:a minuten.

Charlton ligger på 20:e plats i tabellen efter matchen medan Middlesbrough är på andra plats. Charlton var nia i tabellen för 18 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen möts på nytt på Riverside den 11 mars.

Nästa motstånd för Middlesbrough är Queens Park Rangers. Lagen möts lördag 13 december 16.00 på Riverside.

Charlton–Middlesbrough 1–2 (0–2)

Championship, The Valley

Mål: 0–1 (34) Riley McGree, 0–2 (45) Morgan Whittaker, 1–2 (81) Självmål.

Varningar, Charlton: Greg Docherty, Kayne Ramsay, Harvey Knibbs, James Bree. Middlesbrough: Alex Gilbert.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Charlton: 0-0-5

Middlesbrough: 3-1-1

Nästa match:

Middlesbrough: Queens Park Rangers FC, hemma, 13 december 16.00