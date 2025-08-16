Middlesbrough vann mot Millwall
- Middlesbrough segrade – 3–0 mot Millwall
- Hayden Hackney matchvinnare för Middlesbrough
- Andra raka segern för Middlesbrough
Efter en mållös första halvlek avgjorde Middlesbrough matchen mot Millwall i andra halvlek. Till slut vann Middlesbrough lördagens bortamatch i Championship med 3–0.
Middlesbrough tog därmed andra raka segern, efter 1–0 mot Swansea City i premiären.
Millwall–Middlesbrough – mål för mål
Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men efter pausen slog Hayden Hackney till och gav Middlesbrough ledningen.
0–2-målet kom med tre minuter kvar att spela, när Alfie Jones slog till och gjorde mål.
I 90:e minuten gjorde Delano Burgzorg också 0–3.
Den 3 april tar lagen sig an varandra igen, då på Riverside.
Millwall möter Sheffield United i nästa match borta lördag 23 augusti 16.00. Middlesbrough möter samma dag Norwich City borta.
Millwall–Middlesbrough 0–3 (0–0)
Championship
Mål: 0–1 (49) Hayden Hackney, 0–2 (87) Alfie Jones, 0–3 (90) Delano Burgzorg.
Varningar, Millwall: Billy Mitchell, Tristan Crama, Josh Coburn, Zak Sturge. Middlesbrough: Sam Silvera, Delano Burgzorg, George Edmundson, Tommy Conway, Morgan Whittaker.
Nästa match:
Millwall: Sheffield United, borta, 23 augusti
Middlesbrough: Norwich City FC, borta, 23 augusti
