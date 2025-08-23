Middlesbrough vann med 2–1 mot Norwich City

Tommy Conway avgjorde för Middlesbrough

Tredje raka segern för Middlesbrough

Mötet mellan Norwich City och Middlesbrough i Championship slutade 1–2. Bortalaget Middlesbrough hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Norwich City lyfte sig i andra halvlek.

Sheffield United nästa för Middlesbrough

Middlesbrough tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Finn Azaz.

Laget ökade ledningen till 0–2 på stopptid i första halvleken, genom Tommy Conway. I den 58:e minuten blev Norwich Citys Jacob Wright utvisad.

Med fem minuter kvar att spela reducerade Norwich City genom Josh Sargent. Men mer än så orkade Norwich City inte med.

Det här var Norwich Citys andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Middlesbroughs andra uddamålsseger.

Norwich City har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Middlesbrough har nio poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 31 januari på Riverside.

Lördag 30 augusti möter Norwich City Blackburn borta 16.00 och Middlesbrough möter Sheffield United hemma 13.30.

Norwich City–Middlesbrough 1–2 (0–2)

Championship

Mål: 0–1 (43) Finn Azaz, 0–2 (45) Tommy Conway, 1–2 (85) Josh Sargent.

Varningar, Middlesbrough: Hayden Hackney, Callum Brittain, Sverre Nypan.

Utvisningar, Norwich City: Jacob Wright.

Nästa match:

Norwich City: Blackburn Rovers FC, borta, 30 augusti

Middlesbrough: Sheffield United, hemma, 30 augusti