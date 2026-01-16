Middlesbroughs fina svit fortsätter mot WBA

Seger för Middlesbrough med 3–2 mot WBA

Delano Burgzorg matchvinnare för Middlesbrough

Andra raka segern för Middlesbrough

Fyra raka segrar hade Middlesbrough mot just WBA i Championship inför fredagens match. Och på fredagen segrade Middlesbrough på nytt – den här gången med 3–2 (1–0) borta på The Hawthorns.

Delano Burgzorg blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål på tilläggstid.

WBA–Middlesbrough – mål för mål

Middlesbrough gjorde 0–1 efter 43 minuters spel.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Samuel Silvera träff framspelad av Morgan Whittaker och ökade ledningen för Middlesbrough. I den 75:e minuten reducerade Isaac Price för WBA på pass av Jed Wallace. Jed Wallace kvitterade för WBA i 80:e minuten. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Delano Burgzorg slog till och gjorde 2–3 för Middlesbrough efter förarbete från Samuel Silvera.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, WBA på 18:e plats och Middlesbrough på andra plats.

När lagen möttes senast vann Middlesbrough med 2–1.

Tisdag 20 januari 20.45 spelar WBA hemma mot Norwich City. Middlesbrough möter Stoke City borta på Bet365 Stadium onsdag 21 januari 21.00.

WBA–Middlesbrough 2–3 (0–1)

Championship, The Hawthorns

Mål: 0–1 (43) Självmål, 0–2 (58) Samuel Silvera (Morgan Whittaker), 1–2 (75) Isaac Price (Jed Wallace), 2–2 (80) Jed Wallace, 2–3 (90) Delano Burgzorg (Samuel Silvera).

Varningar, WBA: Callum Styles, Chris Mepham.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

WBA: 1-0-4

Middlesbrough: 2-1-2

Nästa match:

WBA: Norwich City FC, hemma, 20 januari 20.45

Middlesbrough: Stoke City FC, borta, 21 januari 21.00