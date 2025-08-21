Midtjylland slog ut KuPS
- Midtjylland segrade – 4–0 mot KuPS
- Midtjyllands Junior Brumado tvåmålsskytt
- Adam Buksa avgjorde för Midtjylland
Det blev seger på hemmaplan med 4–0 (2–0) för Midtjylland mot KuPS i Europa League Play off. Laget är nu klart för gruppspelet.
Junior Brumado tvåmålsskytt för Midtjylland
Midtjylland startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Adam Buksa slog till, redan i 15:e minuten.
Laget gjorde 2–0 i 19:e minuten, när Dario Osorio fick träff. Med nio minuter kvar att spela ökade Midtjylland ledningen genom Junior Brumado.
Midtjylland gjorde också 4–0 genom Junior Brumado i 90:e minuten.
Midtjylland–KuPS 4–0 (2–0)
Europa League Play off, MCH Arena
Mål: 1–0 (15) Adam Buksa, 2–0 (19) Dario Osorio, 3–0 (81) Junior Brumado, 4–0 (90) Junior Brumado.
Varningar, Midtjylland: Martin Erlic. KuPS: Petteri Pennanen, Ibrahim Cisse.
