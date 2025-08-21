Midtjylland segrade – 4–0 mot KuPS

Midtjyllands Junior Brumado tvåmålsskytt

Adam Buksa avgjorde för Midtjylland

Det blev seger på hemmaplan med 4–0 (2–0) för Midtjylland mot KuPS i Europa League Play off. Laget är nu klart för gruppspelet.

Junior Brumado tvåmålsskytt för Midtjylland

Midtjylland startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Adam Buksa slog till, redan i 15:e minuten.

Laget gjorde 2–0 i 19:e minuten, när Dario Osorio fick träff. Med nio minuter kvar att spela ökade Midtjylland ledningen genom Junior Brumado.

Midtjylland gjorde också 4–0 genom Junior Brumado i 90:e minuten.

Midtjylland–KuPS 4–0 (2–0)

Europa League Play off, MCH Arena

Mål: 1–0 (15) Adam Buksa, 2–0 (19) Dario Osorio, 3–0 (81) Junior Brumado, 4–0 (90) Junior Brumado.

Varningar, Midtjylland: Martin Erlic. KuPS: Petteri Pennanen, Ibrahim Cisse.