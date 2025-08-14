Seger för Midtjylland – 5–1 totalt

Mads Bech Sorensen avgjorde för Midtjylland

Andra raka segern för Midtjylland

Midtjylland tog hem tredje kvalomgången till Europa League mot Fredrikstad. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 2–0 till Midtjylland, vilket betyder att Midtjylland står som segrare med totala resultatet 5–1.

Midtjylland–Fredrikstad – mål för mål

Midtjylland startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Mads Bech Sorensen slog till, redan i nionde minuten.

Laget gjorde också 2–0 i 17:e minuten, genom Paulinho. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Midtjylland med 2–0.

Midtjylland–Fredrikstad 2–0 (2–0), 5–1 totalt

Tredje kvalomgången till Europa League, MCH Arena

Mål: 1–0 (9) Mads Bech Sorensen, 2–0 (17) Paulinho.

Varningar, Midtjylland: Adam Gabriel. Fredrikstad: Stian Molde.