Midtjylland vann mot Fredrikstad i tredje kvalomgången till Europa League
- Seger för Midtjylland – 5–1 totalt
- Mads Bech Sorensen avgjorde för Midtjylland
- Andra raka segern för Midtjylland
Midtjylland tog hem tredje kvalomgången till Europa League mot Fredrikstad. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 2–0 till Midtjylland, vilket betyder att Midtjylland står som segrare med totala resultatet 5–1.
Midtjylland–Fredrikstad – mål för mål
Midtjylland startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Mads Bech Sorensen slog till, redan i nionde minuten.
Laget gjorde också 2–0 i 17:e minuten, genom Paulinho. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Midtjylland med 2–0.
Midtjylland–Fredrikstad 2–0 (2–0), 5–1 totalt
Tredje kvalomgången till Europa League, MCH Arena
Mål: 1–0 (9) Mads Bech Sorensen, 2–0 (17) Paulinho.
Varningar, Midtjylland: Adam Gabriel. Fredrikstad: Stian Molde.
