Miguel Baeza poängräddare för Nacional mot Moreirense

Moreirense och Nacional kryssade

Miguel Baeza kvitterade i 67:e minuten

Porto blir nästa motstånd för Moreirense

Moreirenses Luis Semedo gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot Nacional i Primeira Liga herr. I andra halvlek jobbade sig Nacional in i matchen och kvitterade genom Miguel Baeza med 23 minuter kvar av matchen. Några fler mål blev det inte och matchen slutade 1–1.

Matchen blev den sjätte i rad utan seger för Nacional.

Moreirense–Nacional – mål för mål

Moreirense gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Luis Semedo.

I 67:e minuten nätade Miguel Baeza och kvitterade för Nacional. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Moreirense har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nacional har två oavgjorda och tre förluster och 2–7 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Nacional med 3–2.

Söndag 15 mars möter Moreirense Porto borta 21.30 och Nacional möter Estoril hemma 16.30.

Moreirense–Nacional 1–1 (1–0)

Primeira Liga herr, Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas

Mål: 1–0 (45) Luis Semedo, 1–1 (67) Miguel Baeza.

Varningar, Moreirense: Gilberto Batista, Diogo Travassos, Nile John, Leandro Santos. Nacional: Liziero, Leonardo Santos.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Moreirense: 1-2-2

Nacional: 0-2-3

Nästa match:

Moreirense: FC Porto, borta, 15 mars 21.30

Nacional: Estoril Praia, hemma, 15 mars 16.30