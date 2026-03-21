Miguel Puche matchhjälte när Arouca sänkte Moreirense
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Arouca vann med 1–0 (0–0) borta mot Moreirense i Primeira Liga herr.
Det här var Aroucas sjätte nolla den här säsongen.
Moreirense har två oavgjorda och tre förluster och 2–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Arouca har två vinster och tre förluster och 6–6 i målskillnad.
Lagens första möte för säsongen vann Moreirense med 2–0.
Nästa motstånd för Moreirense är Braga. Arouca tar sig an Estoril hemma. Båda matcherna spelas lördag 4 april 19.00.
Moreirense–Arouca 0–1 (0–0)
Primeira Liga herr, Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas
Mål: 0–1 (67) Miguel Puche.
Varningar, Moreirense: Maracas. Arouca: Pablo Gozalbez, Dylan Nandin.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Moreirense: 0-2-3
Arouca: 2-0-3
Nästa match:
Moreirense: SC Braga, hemma, 4 april 19.00
Arouca: Estoril Praia, hemma, 4 april 19.00
Den här artikeln handlar om: