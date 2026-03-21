Miguel Puche matchhjälte när Arouca sänkte Moreirense

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Arouca vann med 1–0 (0–0) borta mot Moreirense i Primeira Liga herr.

Det här var Aroucas sjätte nolla den här säsongen.

Moreirense har två oavgjorda och tre förluster och 2–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Arouca har två vinster och tre förluster och 6–6 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Moreirense med 2–0.

Nästa motstånd för Moreirense är Braga. Arouca tar sig an Estoril hemma. Båda matcherna spelas lördag 4 april 19.00.

Moreirense–Arouca 0–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas

Mål: 0–1 (67) Miguel Puche.

Varningar, Moreirense: Maracas. Arouca: Pablo Gozalbez, Dylan Nandin.

