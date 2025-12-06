Mihailo Ivanovic matchhjälte när Millwall sänkte Bristol C
- Millwall vann med 1–0 mot Bristol C
- Mihailo Ivanovic matchvinnare för Millwall
- Tredje raka segern för Millwall
Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Millwall vann med 1–0 (0–0) borta mot Bristol C i Championship.
Det här var sjunde gången den här säsongen som Millwalls målvakter höll nollan.
Derby County nästa för Millwall
Bristol C har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Millwall har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–6 i målskillnad. Det här var Bristol C:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Millwalls åttonde uddamålsseger.
Lagen möts igen 29 december.
På onsdag 10 december 20.45 spelar Bristol C hemma mot Leicester och Millwall borta mot Derby County.
Bristol C–Millwall 0–1 (0–0)
Championship
Mål: 0–1 (59) Mihailo Ivanovic.
Varningar, Bristol C: Sinclair Armstrong. Millwall: Jake Cooper, Ra’ees Bangura-Williams, Alfie Doughty, Zak Sturge, Thierno Ballo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bristol C: 2-1-2
Millwall: 3-1-1
Nästa match:
Bristol C: Leicester City FC, hemma, 10 december
Millwall: Derby County FC, borta, 10 december
