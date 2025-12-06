Mihailo Ivanovic matchhjälte när Millwall sänkte Bristol C

Millwall vann med 1–0 mot Bristol C

Mihailo Ivanovic matchvinnare för Millwall

Tredje raka segern för Millwall

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Millwall vann med 1–0 (0–0) borta mot Bristol C i Championship.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Millwalls målvakter höll nollan.

Derby County nästa för Millwall

Bristol C har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Millwall har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–6 i målskillnad. Det här var Bristol C:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Millwalls åttonde uddamålsseger.

Lagen möts igen 29 december.

På onsdag 10 december 20.45 spelar Bristol C hemma mot Leicester och Millwall borta mot Derby County.

Bristol C–Millwall 0–1 (0–0)

Championship

Mål: 0–1 (59) Mihailo Ivanovic.

Varningar, Bristol C: Sinclair Armstrong. Millwall: Jake Cooper, Ra’ees Bangura-Williams, Alfie Doughty, Zak Sturge, Thierno Ballo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 2-1-2

Millwall: 3-1-1

Nästa match:

Bristol C: Leicester City FC, hemma, 10 december

Millwall: Derby County FC, borta, 10 december