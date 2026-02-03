Milan vann borta mot Bologna

Milan segrade – 3–0 mot Bologna

Ruben Loftus-Cheek avgjorde för Milan

Tredje förlusten i rad för Bologna

Milan hade ledningen i halvtid mot Bologna på bortaplan på tisdagen. Och 2–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i Serie A.

Det här var Milans elfte nolla den här säsongen.

Resultatet innebär 22:a matchen i rad utan förlust för Milan.

Pisa nästa för Milan

Ruben Loftus-Cheek slog till redan i 20:e minuten och gav Milan ledningen. 0–2 kom i 39:e minuten när Christopher Nkunku hittade rätt på straff.

Till slut kom också 0–3 genom Adrien Rabiot i 48:e minuten.

Bologna stannar därmed på tionde plats och Milan på andra plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Milan med 1–0.

Söndag 8 februari 12.30 spelar Bologna hemma mot Parma. Milan möter Pisa borta på Stadio Romeo Anconetani fredag 13 februari 20.45.

Bologna–Milan 0–3 (0–2)

Serie A, Stadio Renato Dell’Ara

Mål: 0–1 (20) Ruben Loftus-Cheek, 0–2 (39) Christopher Nkunku, 0–3 (48) Adrien Rabiot.

Varningar, Bologna: Federico Ravaglia, Lewis Ferguson, Remo Freuler.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bologna: 1-1-3

Milan: 3-2-0

Nästa match:

Bologna: Parma, hemma, 8 februari 12.30

Milan: Pisa, borta, 13 februari 20.45