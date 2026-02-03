Milan vann borta mot Bologna
- Milan segrade – 3–0 mot Bologna
- Ruben Loftus-Cheek avgjorde för Milan
- Tredje förlusten i rad för Bologna
Milan hade ledningen i halvtid mot Bologna på bortaplan på tisdagen. Och 2–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i Serie A.
Det här var Milans elfte nolla den här säsongen.
Resultatet innebär 22:a matchen i rad utan förlust för Milan.
Pisa nästa för Milan
Ruben Loftus-Cheek slog till redan i 20:e minuten och gav Milan ledningen. 0–2 kom i 39:e minuten när Christopher Nkunku hittade rätt på straff.
Till slut kom också 0–3 genom Adrien Rabiot i 48:e minuten.
Bologna stannar därmed på tionde plats och Milan på andra plats i tabellen.
Lagens första möte för säsongen vann Milan med 1–0.
Söndag 8 februari 12.30 spelar Bologna hemma mot Parma. Milan möter Pisa borta på Stadio Romeo Anconetani fredag 13 februari 20.45.
Bologna–Milan 0–3 (0–2)
Serie A, Stadio Renato Dell’Ara
Mål: 0–1 (20) Ruben Loftus-Cheek, 0–2 (39) Christopher Nkunku, 0–3 (48) Adrien Rabiot.
Varningar, Bologna: Federico Ravaglia, Lewis Ferguson, Remo Freuler.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bologna: 1-1-3
Milan: 3-2-0
Nästa match:
Bologna: Parma, hemma, 8 februari 12.30
Milan: Pisa, borta, 13 februari 20.45
