Millwall vann med 2–1 mot Norwich City

Macaulay Langstaff avgjorde för Millwall

Josh Sargent nätade för Norwich City

Millwall vann hemma i Championship mot Norwich City efter en stark andra halvlek. Första halvleken i lördagens match slutade mållös, men i andra halvlek dominerade Millwall och vann med slutade 2–1.

Macaulay Langstaff slog till efter 83 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Norwich City–Millwall – mål för mål

Första halvlek blev mållös, men efter pausen slog Camiel Neghli till på pass av Tristan Crama och gav Millwall ledningen.

I 55:e minuten nätade Josh Sargent, och kvitterade för Norwich City.

Men med sju minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Macaulay Langstaff framspelad av Alfie Doughty.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Millwall med 3–1.

Lagen möts igen 6 april.

Norwich City tar sig an Portsmouth i nästa match borta lördag 16 augusti 13.30. Millwall möter samma dag 16.00 Middlesbrough hemma.

Norwich City–Millwall 1–2 (0–0)

Championship

Mål: 0–1 (51) Camiel Neghli (Tristan Crama), 1–1 (55) Josh Sargent, 1–2 (83) Macaulay Langstaff (Alfie Doughty).

Varningar, Norwich City: Jacob Wright. Millwall: Jake Cooper, Billy Mitchell, Japhet Tanganga, Tristan Crama.

Nästa match:

Norwich City: Portsmouth FC, borta, 16 augusti

Millwall: Middlesbrough FC, hemma, 16 augusti