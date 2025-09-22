Millwall sänkte Watford – Camiel Neghli matchhjälte
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Millwall-seger med 1–0 mot Watford
- Camiel Neghli avgjorde för Millwall
- Andra raka förlusten för Watford
Målet i första halvleken blev matchavgörande när Millwall vann med 1–0 (1–0) hemma mot Watford i Championship.
Swansea City nästa för Millwall
Millwall har två segrar, en oavgjord och två förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Watford har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–6 i målskillnad. Det här var Millwalls tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Watfords tredje uddamålsförlust.
Millwall ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Watford är på 21:a plats.
Den 17 januari tar lagen sig an varandra igen.
Millwall tar sig an Swansea City i nästa match borta lördag 27 september 13.30. Watford möter samma dag 16.00 Hull hemma.
Millwall–Watford 1–0 (1–0)
Championship
Mål: 1–0 (10) Camiel Neghli.
Varningar, Millwall: Joe Bryan.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Millwall: 2-1-2
Watford: 1-2-2
Nästa match:
Millwall: Swansea City FC, borta, 27 september
Watford: Hull City AFC, hemma, 27 september
Den här artikeln handlar om: