Millwall sänkte Watford – Camiel Neghli matchhjälte

Millwall-seger med 1–0 mot Watford

Camiel Neghli avgjorde för Millwall

Andra raka förlusten för Watford

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Millwall vann med 1–0 (1–0) hemma mot Watford i Championship.

Swansea City nästa för Millwall

Millwall har två segrar, en oavgjord och två förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Watford har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–6 i målskillnad. Det här var Millwalls tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Watfords tredje uddamålsförlust.

Millwall ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Watford är på 21:a plats.

Den 17 januari tar lagen sig an varandra igen.

Millwall tar sig an Swansea City i nästa match borta lördag 27 september 13.30. Watford möter samma dag 16.00 Hull hemma.

Millwall–Watford 1–0 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (10) Camiel Neghli.

Varningar, Millwall: Joe Bryan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 2-1-2

Watford: 1-2-2

Nästa match:

Millwall: Swansea City FC, borta, 27 september

Watford: Hull City AFC, hemma, 27 september