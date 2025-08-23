Milutin Osmajic matchhjälte när Preston North End sänkte Ipswich
- Seger för Preston North End med 1–0 mot Ipswich
- Milutin Osmajic matchvinnare för Preston North End
- Andra raka segern för Preston North End
Målet i första halvleken blev matchavgörande. Preston North End vann med 1–0 (1–0) hemma mot Ipswich i Championship.
Det här var Preston North Ends andra uddamålsseger den här säsongen.
För tabellens utseende betyder det här att Preston North End ligger på sjätte plats medan Ipswich är på 18:e plats.
Den 31 januari tar lagen sig an varandra igen, då på Portman Road Stadium.
I nästa match möter Preston North End Portsmouth borta och Ipswich möter Derby County hemma. Båda matcherna spelas lördag 30 augusti 16.00.
Preston North End–Ipswich 1–0 (1–0)
Championship
Mål: 1–0 (11) Milutin Osmajic.
Varningar, Preston North End: Andrew Hughes, Ali McCann, Milutin Osmajic, Stefan Teitur Thordarson, Thierry Small, Pol Valentin. Ipswich: Ben Johnson, Kasey McAteer.
Nästa match:
Preston North End: Portsmouth FC, borta, 30 augusti
Ipswich: Derby County FC, hemma, 30 augusti
