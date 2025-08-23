Milutin Osmajic matchhjälte när Preston North End sänkte Ipswich

Seger för Preston North End med 1–0 mot Ipswich

Målet i första halvleken blev matchavgörande. Preston North End vann med 1–0 (1–0) hemma mot Ipswich i Championship.

Preston North End–Ipswich – mål för mål

Det här var Preston North Ends andra uddamålsseger den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Preston North End ligger på sjätte plats medan Ipswich är på 18:e plats.

Den 31 januari tar lagen sig an varandra igen, då på Portman Road Stadium.

I nästa match möter Preston North End Portsmouth borta och Ipswich möter Derby County hemma. Båda matcherna spelas lördag 30 augusti 16.00.

Preston North End–Ipswich 1–0 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (11) Milutin Osmajic.

Varningar, Preston North End: Andrew Hughes, Ali McCann, Milutin Osmajic, Stefan Teitur Thordarson, Thierry Small, Pol Valentin. Ipswich: Ben Johnson, Kasey McAteer.

Nästa match:

Preston North End: Portsmouth FC, borta, 30 augusti

Ipswich: Derby County FC, hemma, 30 augusti