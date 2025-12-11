Mirko Ivanic avgjorde när Röda Stjärnan sänkte Sturm Graz

Röda Stjärnan vann med 1–0 mot Sturm Graz

Mirko Ivanic matchvinnare för Röda Stjärnan

Tredje raka segern för Röda Stjärnan

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Röda Stjärnan vann med 1–0 (0–0) borta mot Sturm Graz i Europa League.

Röda Stjärnan har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Sturm Graz–Röda Stjärnan – mål för mål

Sturm Graz har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Röda Stjärnan har tre vinster och två förluster och 4–4 i målskillnad.

För Sturm Graz gör resultatet att laget nu ligger på 29:e plats i tabellen medan Röda Stjärnan är på 17:e plats.

På torsdag 22 januari 18.45 spelar Sturm Graz borta mot Feyenoord och Röda Stjärnan borta mot Malmö FF.

Sturm Graz–Röda Stjärnan 0–1 (0–0)

Europa League, Merkur Arena

Mål: 0–1 (55) Mirko Ivanic.

Varningar, Sturm Graz: Arjan Malic, Jeyland Mitchell, Kristjan Bendra. Röda Stjärnan: Mirko Ivanic, Aleksandar Katai, Rade Krunic, Rodrigao, Marko Arnautovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sturm Graz: 1-1-3

Röda Stjärnan: 3-0-2

Nästa match:

Sturm Graz: Feyenoord, borta, 22 januari 18.45

Röda Stjärnan: Malmö FF, borta, 22 januari 18.45