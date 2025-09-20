Mitchell och Philippe Mateta avgjorde borta mot West Ham

Seger för Crystal Palace med 2–1 mot West Ham

Tyrick Mitchell avgjorde för Crystal Palace

Andra raka nederlaget för West Ham

Det blev en uddamålsseger för Crystal Palace i matchen mot West Ham i Premier League på lördagen. Laget vann med 2–1 (1–0) borta på London Stadium. Tyrick Mitchell slog till efter 68 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Liverpool nästa för Crystal Palace

Crystal Palace tog ledningen i 37:e minuten, genom Jean Philippe Mateta. Direkt efter pausen nätade Jarrod Bowen och kvitterade för West Ham.

I 68:e minuten nätade Tyrick Mitchell, och gav Crystal Palace ledningen.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Crystal Palace med 2–0.

Nästa motstånd för West Ham är Everton. Lagen möts måndag 29 september 21.00 på Everton Stadium. Crystal Palace tar sig an Liverpool hemma lördag 27 september 16.00.

West Ham–Crystal Palace 1–2 (0–1)

Premier League, London Stadium

Mål: 0–1 (37) Jean Philippe Mateta, 1–1 (49) Jarrod Bowen, 1–2 (68) Tyrick Mitchell.

Varningar, West Ham: Max Kilman, Lucas Paqueta, El Hadji Malick Diouf. Crystal Palace: Dean Henderson, Jefferson Lerma, Tyrick Mitchell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

West Ham: 1-0-4

Crystal Palace: 2-3-0

Nästa match:

West Ham: Everton FC, borta, 29 september

Crystal Palace: Liverpool, hemma, 27 september