Mohamed Salah målskytt när Liverpool sänkte Burnley

Liverpool vann med 1–0 mot Burnley

Mohamed Salah avgjorde för Liverpool

Fjärde raka segern för Liverpool

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Liverpool vann med 1–0 (0–0) borta mot Burnley i Premier League.

Därmed har Liverpool vunnit fyra matcher i rad i Premier League.

Burnley–Liverpool – mål för mål

Det här var Burnleys andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Liverpools tredje uddamålsseger.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Liverpool med 3–1.

Lördag 20 september spelar Burnley hemma mot Nottingham Forest 16.00 och Liverpool mot Everton hemma 13.30 på Anfield.

Burnley–Liverpool 0–1 (0–0)

Premier League

Mål: 0–1 (90) Mohamed Salah.

Varningar, Burnley: Lesley Ugochukwu. Liverpool: Conor Bradley, Milos Kerkez.

Nästa match:

Burnley: Nottingham Forest FC, hemma, 20 september

Liverpool: Everton FC, hemma, 20 september