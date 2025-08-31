Molly Wiklander blev matchhjälte för ÖSK borta mot Gamla Upsala SK Dam

Seger för ÖSK med 1–0 mot Gamla Upsala SK Dam

Molly Wiklander matchvinnare för ÖSK

ÖSK höll tätt bakåt

Molly Wiklander gjorde matchens enda mål i andra halvleken när ÖSK vann i Elitettan med 1–0 (0–0) mot Gamla Upsala SK Dam på bortaplan.

ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren kommenterade matchen:

– Riktigt skön och viktig seger. Stabilt bakåt och det är vi som skapar de hetaste målchanserna framåt. Målet sätter vi med cirka tio minuter kvar. Inbytte Nathalie Brorson hittar snyggt fram till Molly Wiklander som gör en fin löpning in i boxen.

Gamla Upsala SK Dam–ÖSK – mål för mål

Gamla Upsala SK Dam har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan ÖSK har två vinster och tre förluster och 5–5 i målskillnad. Det här var Gamla Upsala SK Dams fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även ÖSK:s andra uddamålsseger.

Gamla Upsala SK Dam tar sig an Kif Örebro i nästa match borta lördag 6 september 13.00. ÖSK möter Sunnanå hemma söndag 7 september 16.00.

Gamla Upsala SK Dam–ÖSK 0–1 (0–0)

Elitettan, Studenternas

Mål: 0–1 (81) Molly Wiklander.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gamla Upsala SK Dam: 1-1-3

ÖSK: 2-0-3

Nästa match:

Gamla Upsala SK Dam: Kif Örebro, borta, 6 september

ÖSK: Sunnanå SK, hemma, 7 september