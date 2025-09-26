Molly Wiklander fixade segern för ÖSK i matchen mot Mallbacken

ÖSK segrade – 4–0 mot Mallbacken

Molly Wiklander tremålsskytt för ÖSK

Femte segern för ÖSK

Det blev ett hattrick för ÖSK:s Molly Wiklander i matchen mot Mallbacken i Elitettan. ÖSK vann på hemmaplan med 4–0 (1–0).

– Viktig och väldigt välförtjänt seger, vi äger och styr hela matchen egentligen, kommer bra in i vår matchplan och gör fyra väldigt fina mål. Dessutom kul för Molly att smälla in ett hattrick, kommenterade ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren.

Molly Wiklander tremålsskytt för ÖSK

ÖSK tog ledningen i 38:e minuten, genom Molly Wiklander. I 65:e minuten nätade Nathalie Brorsson, och gjorde 2–0.

Molly Wiklander gjorde dessutom 3–0 i 69:e minuten.

ÖSK gjorde också 4–0 genom Molly Wiklander som med målet fullbordade sitt hattrick i 79:e minuten.

För tabellens utseende betyder det här att ÖSK ligger på nionde plats medan Mallbacken har elfteplatsen. ÖSK var på 14:e plats i tabellen för 27 dagar sedan, men har fått ett lyft.

I nästa match, lördag 4 oktober, har ÖSK Bollstanäs hemma på Behrn Arena 13.00, medan Mallbacken spelar hemma mot Gamla Upsala SK Dam 16.00.

ÖSK–Mallbacken 4–0 (1–0)

Elitettan, Behrn Arena

Mål: 1–0 (38) Molly Wiklander, 2–0 (65) Nathalie Brorsson, 3–0 (69) Molly Wiklander, 4–0 (79) Molly Wiklander.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

ÖSK: 3-0-2

Mallbacken: 1-0-4

Nästa match:

ÖSK: Bollstanäs SK, hemma, 4 oktober

Mallbacken: Gamla Upsala SK, hemma, 4 oktober