Monaco besegrade Strasbourg med knapp marginal

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Monaco i matchen mot Strasbourg på Stade Louis II. Laget vann söndagens match i Ligue 1 herr med 3–2 (1–0). Takumi Minamino stod för Monacos avgörande mål på tilläggstid.

Monaco gjorde första målet. Maghnes Akliouche gjorde målet, redan i sjätte minuten. Direkt efter pausen ökade Folarin Balogun Monacos ledning.

I den 73:e minuten reducerade Dilane Bakwa för Strasbourg på pass av Samuel Amo-Ameyaw.

Joaquin Panichelli kvitterade för Strasbourg på straff i 76:e minuten.

Det matchavgörande målet kom på stopptid, när Takumi Minamino slog till och gjorde 3–2 för Monaco.

På stopptid fick Strasbourgs Rabby Nzingoula rött kort, och laget fick spela med en spelare mindre sista minuterna.

När lagen möttes senast slutade det oavgjort, 0–0.

Lagen möts på nytt på Stade de la Meinau den 16 maj.

I nästa match, söndag 14 september 15.00, har Monaco Auxerre borta på Stade de l’Abbe-Deschamps, medan Strasbourg spelar hemma mot Le Havre.

Monaco–Strasbourg 3–2 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Louis II

Mål: 1–0 (6) Maghnes Akliouche, 2–0 (48) Folarin Balogun, 2–1 (73) Dilane Bakwa (Samuel Amo-Ameyaw), 2–2 (76) Joaquin Panichelli, 3–2 (90) Takumi Minamino.

Varningar, Monaco: Maghnes Akliouche, Aladji Bamba.

Monaco: Auxerre, borta, 14 september

Strasbourg: AC Le Havre, hemma, 14 september