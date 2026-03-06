Monaco fortsätter vinna – 3–1 mot PSG

Monaco segrade – 3–1 mot PSG

Monacos femte seger på de senaste sex matcherna

Aleksandr Golovin avgjorde för Monaco

Monaco är svårslaget i Ligue 1 herr. Mot PSG borta på Parc des Princes på fredagen blev det seger igen. Laget vann med 3–1 (1–0) och har nu fyra segrar i rad.

Brest nästa för Monaco

Maghnes Akliouche gjorde 1–0 till Monaco i 27:e minuten.

I 55:e minuten slog Aleksandr Golovin till och gjorde 0–2. I 71:a minuten reducerade Bradley Barcola för PSG. Mer än så blev det dock inte för PSG. I den 73:e minuten ökade Folarin Balogun ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

Monacos nya tabellposition är femte plats medan PSG fortfarande leder serien, fyra poäng före Lens. Ett fint lyft i tabellen för Monaco som så sent som den 12 februari låg på tionde plats.

Det här var fjärde mötet mellan PSG och Monaco den här säsongen.

PSG tar sig an Niza i nästa match borta lördag 21 mars 21.05. Monaco möter Brest hemma lördag 14 mars 21.05.

PSG–Monaco 1–3 (0–1)

Ligue 1 herr, Parc des Princes

Mål: 0–1 (27) Maghnes Akliouche, 0–2 (55) Aleksandr Golovin, 1–2 (71) Bradley Barcola, 1–3 (73) Folarin Balogun.

Varningar, PSG: Achraf Hakimi. Monaco: Folarin Balogun, Lamine Camara, Wout Faes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

PSG: 3-0-2

Monaco: 4-1-0

Nästa match:

PSG: Nice, borta, 21 mars 21.05

Monaco: Brest, hemma, 14 mars 21.05