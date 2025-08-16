Monaco vann med 3–1 mot Le Havre

Eric Dier avgjorde för Monaco

Rassoul Ndiaye ende målskytt för Le Havre

Monaco vann lördagens match hemma mot Le Havre i Ligue 1 herr. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 3–1.

Monaco–Le Havre – mål för mål

Monaco gjorde 1–0 efter 32 minuters spel. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Eric Dier och ökade ledningen för Monaco.

I 67:e minuten nätade Rassoul Ndiaye, och reducerade åt Le Havre. Men mer än så orkade Le Havre inte med.

Monaco ökade ledningen till 3–1 bara sju minuter senare genom Maghnes Akliouche. 3–1-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes – på Stade Louis II – blev det oavgjort 1–1.

Lagen möts på nytt på Stade Oceane den 25 januari.

I nästa match, söndag 24 augusti, har Monaco Lille borta på Stade Pierre Mauroy 20.45, medan Le Havre spelar hemma mot Lens 17.15.

Monaco–Le Havre 3–1 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Louis II

Mål: 1–0 (32) Självmål, 2–0 (61) Eric Dier, 2–1 (67) Rassoul Ndiaye, 3–1 (74) Maghnes Akliouche.

Varningar, Le Havre: Gautier Lloris.

Nästa match:

Monaco: LOSC Lille, borta, 24 augusti

Le Havre: Lens, hemma, 24 augusti