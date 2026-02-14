Mönchengladbach besegrades borta av Eintracht Frankfurt
- Seger för Eintracht Frankfurt med 3–0 mot Mönchengladbach
- Nathaniel Brown matchvinnare för Eintracht Frankfurt
- Eintracht Frankfurt utan insläppt mål
Mönchengladbach blev besegrade av Eintracht Frankfurt på bortaplan i Bundesliga, där matchen på lördagen slutade 3–0 (2–0).
Det här var Eintracht Frankfurts fjärde nolla den här säsongen.
Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach – mål för mål
Nathaniel Brown gav Eintracht Frankfurt ledningen i 24:e minuten på passning från Jean Bahoya. 2–0 kom i 34:e minuten när Ayoube Amaimouni-Echghouyab fick träff efter pass från Jean Bahoya.
Ansgar Knauff gjorde också 3–0 i 75:e minuten.
Lagens första möte för säsongen vann Eintr Frankfurt med 6–4.
Nästa motstånd för Mönchengladbach är Freiburg. Lagen möts söndag 22 februari 15.30 på Europa-Park Stadion.
Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach 3–0 (2–0)
Bundesliga, Deutsche Bank Park
Mål: 1–0 (24) Nathaniel Brown (Jean Bahoya), 2–0 (34) Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Jean Bahoya), 3–0 (75) Ansgar Knauff.
Varningar, Eintracht Frankfurt: Mario Götze, Robin Koch, Love Arrhov. Mönchengladbach: Rocco Reitz, Yannik Engelhardt.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Eintracht Frankfurt: 1-2-2
Mönchengladbach: 0-3-2
Nästa match:
Mönchengladbach: SC Freiburg, borta, 22 februari 15.30
