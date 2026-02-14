Prenumerera

Logga in

Mönchengladbach besegrades borta av Eintracht Frankfurt

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Seger för Eintracht Frankfurt med 3–0 mot Mönchengladbach

  • Nathaniel Brown matchvinnare för Eintracht Frankfurt

  • Eintracht Frankfurt utan insläppt mål

Mönchengladbach blev besegrade av Eintracht Frankfurt på bortaplan i Bundesliga, där matchen på lördagen slutade 3–0 (2–0).

Det här var Eintracht Frankfurts fjärde nolla den här säsongen.

Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach – mål för mål

Nathaniel Brown gav Eintracht Frankfurt ledningen i 24:e minuten på passning från Jean Bahoya. 2–0 kom i 34:e minuten när Ayoube Amaimouni-Echghouyab fick träff efter pass från Jean Bahoya.

Ansgar Knauff gjorde också 3–0 i 75:e minuten.

Lagens första möte för säsongen vann Eintr Frankfurt med 6–4.

Nästa motstånd för Mönchengladbach är Freiburg. Lagen möts söndag 22 februari 15.30 på Europa-Park Stadion.

Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach 3–0 (2–0)

Bundesliga, Deutsche Bank Park

Mål: 1–0 (24) Nathaniel Brown (Jean Bahoya), 2–0 (34) Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Jean Bahoya), 3–0 (75) Ansgar Knauff.

Varningar, Eintracht Frankfurt: Mario Götze, Robin Koch, Love Arrhov. Mönchengladbach: Rocco Reitz, Yannik Engelhardt.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eintracht Frankfurt: 1-2-2

Mönchengladbach: 0-3-2

Nästa match:

Mönchengladbach: SC Freiburg, borta, 22 februari 15.30

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt