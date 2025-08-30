Mostafa Mohamed gjorde avgörande målet för Nantes mot Auxerre

Nantes vann med 1–0 mot Auxerre

Mostafa Mohamed matchvinnare för Nantes

Andra raka förlusten för Auxerre

Nantes vann med 1–0 på hemmaplan mot Auxerre i Ligue 1 herr. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Mostafa Mohamed.

Nantes–Auxerre – mål för mål

Det blev delad pott, 1–1, senast lagen möttes på Stade de l’Abbe-Deschamps.

Den 12 april möts lagen återigen, då på Stade de l’Abbe-Deschamps.

Nantes möter Niza i nästa match borta söndag 14 september 15.00. Auxerre möter samma dag Monaco hemma.

Nantes–Auxerre 1–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire

Mål: 1–0 (8) Mostafa Mohamed.

Varningar, Nantes: Chidozie Awaziem. Auxerre: Lassine Sinayoko, Kevin Danois, Oussama El Azzouzi.

Nästa match:

Nantes: Nice, borta, 14 september

Auxerre: AS Monaco, hemma, 14 september