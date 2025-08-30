Mostafa Mohamed gjorde avgörande målet för Nantes mot Auxerre
Nantes vann med 1–0 på hemmaplan mot Auxerre i Ligue 1 herr. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Mostafa Mohamed.
Nantes–Auxerre – mål för mål
Det blev delad pott, 1–1, senast lagen möttes på Stade de l’Abbe-Deschamps.
Den 12 april möts lagen återigen, då på Stade de l’Abbe-Deschamps.
Nantes möter Niza i nästa match borta söndag 14 september 15.00. Auxerre möter samma dag Monaco hemma.
Nantes–Auxerre 1–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire
Mål: 1–0 (8) Mostafa Mohamed.
Varningar, Nantes: Chidozie Awaziem. Auxerre: Lassine Sinayoko, Kevin Danois, Oussama El Azzouzi.
Nästa match:
Nantes: Nice, borta, 14 september
Auxerre: AS Monaco, hemma, 14 september
