Oavgjort mellan Brighton och Fulham

Rodrigo Muniz kvitterade på övertid

Everton blir nästa motstånd för Brighton

Fulham gick mot förlust i lördagens match mot Brighton i Premier League på American Express Community Stadium. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Rodrigo Muniz till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Fulham.

Brighton–Fulham – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 55:e minuten innan Matt O’Riley på straff gav Brighton ledningen.

Kvitteringen kom på övertid, när Rodrigo Muniz slog till och gjorde mål för Fulham. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

När lagen senast möttes blev det seger för Brighton med 2–1.

Söndag 24 augusti möter Brighton Everton borta 15.00 och Fulham möter Manchester United hemma 17.30.

Brighton–Fulham 1–1 (0–0)

Premier League, American Express Community Stadium

Mål: 1–0 (55) Matt O’Riley, 1–1 (90) Rodrigo Muniz.

Varningar, Brighton: Ferdi Kadioglu, Diego Gomez, Kaoru Mitoma. Fulham: Tom Cairney, Calvin Bassey, Rodrigo Muniz.

Nästa match:

Brighton: Everton FC, borta, 24 augusti

Fulham: Manchester United, hemma, 24 augusti