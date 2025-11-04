Napoli och Eintracht Frankfurt kryssade i mållös match
Publiken på Stadio Diego Armando Maradona fick inte se några mål när Napoli tog emot Eintracht Frankfurt i Champions League. Matchen slutade mållös, 0-0.
Napoli–Eintracht Frankfurt – mål för mål
Senaste mötet lagen emellan, för två år sedan, slutade med seger för Napoli med 3–0.
Nästa motstånd för Napoli är Qarabag. Lagen möts tisdag 25 november 21.00 på Stadio Diego Armando Maradona.
Napoli–Eintracht Frankfurt 0–0
Champions League, Stadio Diego Armando Maradona
Nästa match:
Napoli: Karabach, hemma, 25 november
