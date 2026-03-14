Napolis segerrad mot Lecce intakt

Napoli segrade – 2–1 mot Lecce

Napoli har haft det lätt mot Lecce i Serie A. Och på lördagen vann Napoli på nytt – den här gången med 2–1 (0–1) hemma på Diego Armando Maradona. Det var Napolis fjärde raka seger mot Lecce.

Matteo Politano blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 67 minuter.

Gästande Lecce började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Jamil Siebert till.

Direkt efter pausen slog Rasmus Höjlund till och kvitterade för Napoli. Napoli gjorde också 2–1 i 67:e minuten när Matteo Politano slog till. Politano fullbordade därmed lagets vändning.

Napoli har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 9–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lecce har två vinster och tre förluster och 6–8 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Napoli med 1–0.

Fredag 20 mars 18.30 spelar Napoli borta mot Cagliari. Lecce möter Roma borta på Stadio Olimpico, Rome söndag 22 mars 18.00.

Napoli–Lecce 2–1 (0–1)

Serie A, Diego Armando Maradona

Mål: 0–1 (3) Jamil Siebert, 1–1 (46) Rasmus Höjlund, 2–1 (67) Matteo Politano.

Varningar, Lecce: Jamil Siebert.

