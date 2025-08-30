Nat Phillips målskytt när WBA sänkte Stoke City

WBA vann med 1–0 mot Stoke City

Nat Phillips avgjorde för WBA

Stoke City nu tredje, WBA på andra plats

Målet i första halvleken blev matchens enda när WBA vann med 1–0 (1–0) borta mot Stoke City i Championship.

Derby County nästa för WBA

Det här var WBA:s tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Stoke City nu ligger på tredje plats i tabellen, och WBA är på andra plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 februari.

I nästa match möter Stoke City Birmingham hemma och WBA möter Derby County hemma. Båda matcherna spelas lördag 13 september 16.00.

Stoke City–WBA 0–1 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (14) Nat Phillips.

Varningar, Stoke City: Junior Tchamadeu. WBA: Isaac Price, George Campbell.

Nästa match:

Stoke City: Birmingham City, hemma, 13 september

WBA: Derby County FC, hemma, 13 september