Nayef Aguerd matchhjälte när Marseille sänkte PSG
- Marseille-seger med 1–0 mot PSG
- Nayef Aguerd avgjorde för Marseille
- Andra raka segern för Marseille
Målet i första halvleken blev matchavgörande. Marseille vann med 1–0 (1–0) hemma mot PSG i Ligue 1 herr.
Strasbourg nästa för Marseille
Marseille har tre segrar och två förluster och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan PSG har fyra vinster och en förlust och 10–4 i målskillnad.
Marseille ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan PSG ligger på andra plats.
Lagen möts igen 8 februari på Parc des Princes.
I nästa omgång har Marseille Strasbourg borta på Stade de la Meinau, fredag 26 september 20.45. PSG spelar hemma mot Auxerre lördag 27 september 21.05.
Marseille–PSG 1–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Orange Velodrome
Mål: 1–0 (5) Nayef Aguerd.
Varningar, Marseille: Pierre Emile Hojbjerg, Benjamin Pavard, Tim Weah.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Marseille: 3-0-2
PSG: 4-0-1
Nästa match:
Marseille: RC Strasbourg Alsace, borta, 26 september
PSG: Auxerre, hemma, 27 september
