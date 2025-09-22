Nayef Aguerd matchhjälte när Marseille sänkte PSG

Marseille-seger med 1–0 mot PSG

Nayef Aguerd avgjorde för Marseille

Andra raka segern för Marseille

Målet i första halvleken blev matchavgörande. Marseille vann med 1–0 (1–0) hemma mot PSG i Ligue 1 herr.

Strasbourg nästa för Marseille

Marseille har tre segrar och två förluster och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan PSG har fyra vinster och en förlust och 10–4 i målskillnad.

Marseille ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan PSG ligger på andra plats.

Lagen möts igen 8 februari på Parc des Princes.

I nästa omgång har Marseille Strasbourg borta på Stade de la Meinau, fredag 26 september 20.45. PSG spelar hemma mot Auxerre lördag 27 september 21.05.

Marseille–PSG 1–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Orange Velodrome

Mål: 1–0 (5) Nayef Aguerd.

Varningar, Marseille: Pierre Emile Hojbjerg, Benjamin Pavard, Tim Weah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Marseille: 3-0-2

PSG: 4-0-1

Nästa match:

Marseille: RC Strasbourg Alsace, borta, 26 september

PSG: Auxerre, hemma, 27 september