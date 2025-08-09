Nea Flyborg gjorde avgörande målet för IFK Lidingö mot Huge

Seger för IFK Lidingö med 1–0 mot Huge

Andra raka segern för IFK Lidingö

Sjunde segern för IFK Lidingö

IFK Lidingö vann med 1–0 på bortaplan mot Huge i division 1 norra dam.

– En jämn match där båda lagen skapar lite lägen, men inte får till avsluten till hundraprocent. Vi missar en straff och någon minut senare gör de 1–0 och vi får inte till en kvittering efter det, kommenterade Huges huvudtränare Daniel Moffatt.

IFK Lidingös tränare Kianoosh Mostaghimi tyckte så här om matchen:

– Svårspelat underlag, men vi åkte till Gävle. Hela laget gjorde det fantastiskt bra och vi hade matchen under kontroll. Vi visste att Huge skulle satsa på långbollar och försöka hitta sina två rutinerade anfallare, antingen i spelyta tre eller felvända i spelyta två, och vår backlinje hanterade det mycket väl. Vi hade merparten av bollinnehavet och var det bollförande laget. Vi skapade flera riktigt fina och klara målchanser, men Huges målvakt gjorde kanonräddningar. Vi ska inte glömma Leslie, som stod för en fin straffräddning och höll oss kvar i matchen i slutminuterna. Till sist fick vi utdelning för vårt anfallsspel, när Nea hittade nätet med ett fint avslut. Vi hade dessutom med oss några unga spelare. På Lidingö tror vi på våra talanger och jag har stort förtroende för dem.

Täby FK nästa för IFK Lidingö

Huge har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 8–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan IFK Lidingö har tre vinster och två förluster och 5–4 i målskillnad. Det här var Huges tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även IFK Lidingös femte uddamålsseger.

För IFK Lidingö gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen, medan Huge är på tolfte plats. Ett fint lyft för IFK Lidingö som låg på tionde plats så sent som den 1 augusti.

I nästa match, lördag 16 augusti 13.00, har Huge Sandvikens IF borta på Jernvallens Arena, medan IFK Lidingö spelar hemma mot Täby FK.