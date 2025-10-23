Nelson Weiper gjorde avgörande målet för Mainz mot Zrinjski Mostar
- Mainz segrade – 1–0 mot Zrinjski Mostar
- Nelson Weiper matchvinnare för Mainz
- Andra raka segern för Mainz
Mainz vann med 1–0 på hemmaplan mot Zrinjski Mostar i Conference League herr. Nelson Weiper gjorde matchens enda mål i första halvleken.
Mainz har startat med två raka segrar, efter 1–0 mot Omonia Nicosia i första matchen.
Mainz–Zrinjski Mostar – mål för mål
Det här var Mainz andra uddamålsseger den här säsongen.
Nästa motstånd för Mainz är Fiorentina. Lagen möts torsdag 6 november 18.45 på Opel Arena.
Mainz–Zrinjski Mostar 1–0 (1–0)
Conference League herr, Opel Arena
Mål: 1–0 (24) Nelson Weiper.
Varningar, Mainz: Andreas Hanche Olsen.
Nästa match:
Mainz: Fiorentina, hemma, 6 november
