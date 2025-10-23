Nelson Weiper gjorde avgörande målet för Mainz mot Zrinjski Mostar

Mainz segrade – 1–0 mot Zrinjski Mostar

Nelson Weiper matchvinnare för Mainz

Andra raka segern för Mainz

Mainz vann med 1–0 på hemmaplan mot Zrinjski Mostar i Conference League herr. Nelson Weiper gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Mainz har startat med två raka segrar, efter 1–0 mot Omonia Nicosia i första matchen.

Mainz–Zrinjski Mostar – mål för mål

Det här var Mainz andra uddamålsseger den här säsongen.

Nästa motstånd för Mainz är Fiorentina. Lagen möts torsdag 6 november 18.45 på Opel Arena.

Mainz–Zrinjski Mostar 1–0 (1–0)

Conference League herr, Opel Arena

Mål: 1–0 (24) Nelson Weiper.

Varningar, Mainz: Andreas Hanche Olsen.

Utvisningar, .

Nästa match:

Mainz: Fiorentina, hemma, 6 november