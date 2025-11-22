Newcastle vann mot Manchester City på St James’ Park

Newcastle vann med 2–1 mot Manchester City

Newcastles avgörande i 70:e minuten.

Newcastles Harvey Barnes tvåmålsskytt

Efter en mållös första halvlek avgjorde Newcastle matchen mot Manchester City i andra halvlek. Till slut vann Newcastle lördagens hemmamatch i Premier League med 2–1.

Harvey Barnes slog till efter 70 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Newcastle–Manchester City – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 64:e minuten innan Harvey Barnes framspelad av Bruno Guimaraes gav Newcastle ledningen.

I 68:e minuten slog Ruben Dias till och kvitterade för Manchester City.

Newcastle tog ledningen bara två minuter senare på nytt genom Harvey Barnes.

Det här var Newcastles tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Manchester Citys tredje uddamålsförlust.

Manchester City ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Newcastle är på 14:e plats. Noteras kan att Manchester City sedan den 1 november har avancerat fem placeringar i tabellen.

Newcastle tar sig an Everton i nästa match borta lördag 29 november 18.30. Manchester City möter samma dag 16.00 Leeds hemma.

Newcastle–Manchester City 2–1 (0–0)

Premier League, St James’ Park

Mål: 1–0 (64) Harvey Barnes (Bruno Guimaraes), 1–1 (68) Ruben Dias, 2–1 (70) Harvey Barnes.

Varningar, Newcastle: Joelinton. Manchester City: Oscar Bobb, Gianluigi Donnarumma.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Newcastle: 2-0-3

Manchester City: 3-0-2

Nästa match:

Newcastle: Everton FC, borta, 29 november

Manchester City: Leeds Utd, hemma, 29 november