Nicolo Zaniolo målskytt när Udinese sänkte Atalanta

Udinese vann med 1–0 mot Atalanta

Nicolo Zaniolo matchvinnare för Udinese

Udinese höll nollan

Målet i första halvleken blev matchens enda när Udinese vann med 1–0 (1–0) hemma mot Atalanta i Serie A.

Atalanta hade en fin rad med nio raka matcher utan förlust inför lördagens match.

Roma nästa för Udinese

Udinese har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Udineses fjärde uddamålsseger den här säsongen.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 mars.

Söndag 9 november spelar Udinese borta mot Roma 18.00 och Atalanta mot Sassuolo hemma 12.30.

Udinese–Atalanta 1–0 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (40) Nicolo Zaniolo.

Varningar, Udinese: Hassane Kamara. Atalanta: Ederson, Charles De Ketelaere, Nikola Krstovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Udinese: 2-2-1

Atalanta: 0-4-1

Nästa match:

Udinese: Roma, borta, 9 november

Atalanta: Sassuolo, hemma, 9 november