Nicolo Zaniolo poängräddare för Udinese mot Cremonese
- 1–1 mellan Cremonese och Udinese
- Nicolo Zaniolo kvitterade i 51:a minuten
- Cremonese nu tionde, Udinese på elfte plats
Cremoneses Filippo Terracciano gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot Udinese i Serie A. I andra halvlek jobbade sig Udinese in i matchen och kvitterade genom Nicolo Zaniolo i 51:a minuten. Några fler mål blev det inte och matchen slutade 1–1.
Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Udinese.
Cremonese–Udinese – mål för mål
Cremonese började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Filippo Terracciano till framspelad av Jari Vandeputte. Direkt efter pausen gjorde Nicolo Zaniolo mål och kvitterade för Udinese. 1–1-målet blev matchens sista.
Det här betyder att Udinese ligger på elfte plats i tabellen och Cremonese är på tionde plats.
Den 17 maj möts lagen återigen.
Nästa motstånd för Udinese är Lecce. Lagen möts lördag 25 oktober 15.00.
Cremonese–Udinese 1–1 (1–0)
Serie A
Mål: 1–0 (4) Filippo Terracciano (Jari Vandeputte), 1–1 (51) Nicolo Zaniolo.
Varningar, Cremonese: Jari Vandeputte, Martin Payero, Alessio Zerbin, Jamie Vardy. Udinese: Christian Kabasele, Saba Goglichidze.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Cremonese: 0-4-1
Udinese: 1-2-2
Nästa match:
Udinese: Lecce, hemma, 25 oktober
