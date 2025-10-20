Nicolo Zaniolo poängräddare för Udinese mot Cremonese

1–1 mellan Cremonese och Udinese

Nicolo Zaniolo kvitterade i 51:a minuten

Cremonese nu tionde, Udinese på elfte plats

Cremoneses Filippo Terracciano gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot Udinese i Serie A. I andra halvlek jobbade sig Udinese in i matchen och kvitterade genom Nicolo Zaniolo i 51:a minuten. Några fler mål blev det inte och matchen slutade 1–1.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Udinese.

Cremonese–Udinese – mål för mål

Cremonese började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Filippo Terracciano till framspelad av Jari Vandeputte. Direkt efter pausen gjorde Nicolo Zaniolo mål och kvitterade för Udinese. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Udinese ligger på elfte plats i tabellen och Cremonese är på tionde plats.

Den 17 maj möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Udinese är Lecce. Lagen möts lördag 25 oktober 15.00.

Cremonese–Udinese 1–1 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (4) Filippo Terracciano (Jari Vandeputte), 1–1 (51) Nicolo Zaniolo.

Varningar, Cremonese: Jari Vandeputte, Martin Payero, Alessio Zerbin, Jamie Vardy. Udinese: Christian Kabasele, Saba Goglichidze.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cremonese: 0-4-1

Udinese: 1-2-2

Nästa match:

Udinese: Lecce, hemma, 25 oktober