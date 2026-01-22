Niza tog säsongens första seger

Niza-seger med 3–1 mot Go Ahead

Tiago Gouveia gjorde två mål för Niza

Fjärde förlusten i följd för Go Ahead

Niza har haft det tufft i Europa League den här säsongen, men hemma mot Go Ahead kom första segern, efter sju spelade matcher. Niza vann med 3–1 (2–0).

Resultatet innebär att Go Ahead nu har fyra förluster i rad.

Nizas Tiago Gouveia tvåmålsskytt

Niza startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Charles Vanhoutte gjorde målet assisterad av Tom Louchet redan i tionde minuten. Laget gjorde också 2–0 alldeles före halvtidspausen genom Tiago Gouveia.

Tiago Gouveia fick utdelning på nytt med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Mohamed-Ali Cho och ökade ledningen för Niza. I 68:e minuten slog Finn Stokkers till på pass av Jakob Breum och reducerade åt Go Ahead. Fler mål än så blev det inte för Go Ahead.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Niza med 5–10 och Go Ahead med 4–12 i målskillnad.

Torsdag 29 januari 21.00 möter Niza Ludogorets borta på Huvepharma Arena medan Go Ahead spelar hemma mot Braga.

Niza–Go Ahead 3–1 (2–0)

Europa League, Allianz Riviera

Mål: 1–0 (10) Charles Vanhoutte (Tom Louchet), 2–0 (41) Tiago Gouveia, 3–0 (59) Tiago Gouveia (Mohamed-Ali Cho), 3–1 (68) Finn Stokkers (Jakob Breum).

Varningar, Niza: Jonathan Clauss, Charles Vanhoutte. Go Ahead: Calvin Twigt, Dean James, Richonell Margaret.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Niza: 1-0-4

Go Ahead: 1-0-4

Nästa match:

Niza: PFC Ludogorets 1945 Razgrad, borta, 29 januari 21.00

Go Ahead: SC Braga, hemma, 29 januari 21.00