Noah besegrade Ljubljana i Conference League Play off herr
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Noah med 7–3 totalt
- Hovhannes Harutyunyan matchvinnare för Noah
- Andra raka segern för Noah
Noah vann totalt mot Ljubljana i Conference League Play off herr. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 3–2 till Noah, vilket betyder att Noah står som segrare med totala resultatet 7–3.
Hovhannes Harutyunyan slog till efter 77 minuter och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.
Noah–Ljubljana – mål för mål
Noah tog en tidig ledning. Edwards Emcee slog till, redan i 13:e minuten.
Laget gjorde också 2–0 i 20:e minuten, när Matheus Aias slog till. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Antonio Marin på straff och reducerade åt Ljubljana.
Ivan Durdov kvitterade för Ljubljana i 76:e minuten.
Hovhannes Harutyunyan gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar.
Noah–Ljubljana 3–2 (2–0), 7–3 totalt
Conference League Play off herr, Abovyan City Stadium
Mål: 1–0 (13) Edwards Emcee, 2–0 (20) Matheus Aias, 2–1 (56) Antonio Marin, 2–2 (76) Ivan Durdov, 3–2 (77) Hovhannes Harutyunyan.
Den här artikeln handlar om: