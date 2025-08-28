Noah besegrade Ljubljana i Conference League Play off herr

Seger för Noah med 7–3 totalt

Hovhannes Harutyunyan matchvinnare för Noah

Andra raka segern för Noah

Noah vann totalt mot Ljubljana i Conference League Play off herr. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 3–2 till Noah, vilket betyder att Noah står som segrare med totala resultatet 7–3.

Hovhannes Harutyunyan slog till efter 77 minuter och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Noah–Ljubljana – mål för mål

Noah tog en tidig ledning. Edwards Emcee slog till, redan i 13:e minuten.

Laget gjorde också 2–0 i 20:e minuten, när Matheus Aias slog till. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Antonio Marin på straff och reducerade åt Ljubljana.

Ivan Durdov kvitterade för Ljubljana i 76:e minuten.

Hovhannes Harutyunyan gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar.

Noah–Ljubljana 3–2 (2–0), 7–3 totalt

Conference League Play off herr, Abovyan City Stadium

Mål: 1–0 (13) Edwards Emcee, 2–0 (20) Matheus Aias, 2–1 (56) Antonio Marin, 2–2 (76) Ivan Durdov, 3–2 (77) Hovhannes Harutyunyan.