Noah Odin Lundström och Dmitry Zhuravlev målskyttar när AFC Eskilstuna vände mot Assyriska

AFC Eskilstuna-seger med 2–1 mot Assyriska

AFC Eskilstunas femte seger på de senaste sex matcherna

Noah Odin Lundström matchvinnare för AFC Eskilstuna

I halvtid var Assyriska i ledningen med 1–0 på Tunavallen. Men AFC Eskilstuna vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Ettan norra herr. Stor matchhjälte blev Noah Odin Lundström, med sitt 2–1-mål på tilläggstid.

Segern var AFC Eskilstunas femte på de senaste sex matcherna.

AFC Eskilstuna–Assyriska – mål för mål

Assyriska tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Jerry Essombe Mambingo. Det såg länge ut att gå mot seger för Assyriska. Med åtta minuter kvar att spela kvitterade AFC Eskilstuna genom Dmitry Zhuravlev.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid, när Noah Odin Lundström slog till och gjorde 2–1 för AFC Eskilstuna. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var AFC Eskilstunas sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Assyriskas femte uddamålsförlust.

För AFC Eskilstuna gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen, medan Assyriska är på nionde plats. Ett fint lyft för AFC Eskilstuna som låg på tolfte plats så sent som den 1 augusti.

Lagens första möte för säsongen vann Assyriska FF med 2–1.

I nästa match möter AFC Eskilstuna Sollentuna FK borta på måndag 25 augusti 19.30. Assyriska möter Örebro Syrianska söndag 24 augusti 17.00 hemma.

AFC Eskilstuna–Assyriska 2–1 (0–1)

Ettan norra herr, Tunavallen

Mål: 0–1 (40) Jerry Essombe Mambingo, 1–1 (82) Dmitry Zhuravlev, 2–1 (90) Noah Odin Lundström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AFC Eskilstuna: 4-1-0

Assyriska: 2-1-2

Nästa match:

AFC Eskilstuna: Sollentuna FK, borta, 25 augusti

Assyriska: Örebro Syrianska IF, hemma, 24 augusti