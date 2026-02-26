Noah räckte inte till i 16-delsfinal i Conference League herr mot AZ

AZ:s starka defensiv briljerade

Fyra raka mål av AZ

Seger för AZ – 4–1 totalt

Noah hade inte vad som krävdes på bortaplan i andra matchen mot AZ i 16-delsfinal i Conference League herr. Matchen slutade 4–0 till AZ, vilket gör att AZ står som segrare med totala resultatet 4–1.

Ro-Zangelo Daal bakom AZ:s seger

AZ startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fem minuter slog Ro-Zangelo Daal till. AZ gjorde 2–0 i 39:e minuten genom Sven Mijnans på pass av Peer Koopmeiners.

I 54:e minuten nätade Sven Mijnans återigen på pass av Ro-Zangelo Daal och gjorde 3–0. Till slut kom också 4–0 genom Isak Steiner Jensen i 90:e minuten.

AZ–Noah 4–0 (2–0), 4–1 totalt

16-delsfinal i Conference League herr

Mål: 1–0 (5) Ro-Zangelo Daal, 2–0 (39) Sven Mijnans (Peer Koopmeiners), 3–0 (54) Sven Mijnans (Ro-Zangelo Daal), 4–0 (90) Isak Steiner Jensen.

Varningar, AZ: Sven Mijnans, Kasper Boogaard, Elijah Dijkstra. Noah: Sergey Muradyan.