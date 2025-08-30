Noah Tolf matchhjälte när IFK Göteborg sänkte Värnamo

Seger för IFK Göteborg med 1–0 mot Värnamo

IFK Göteborgs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Noah Tolf matchvinnare för IFK Göteborg

Målet i första halvleken blev matchavgörande. IFK Göteborg vann med 1–0 (1–0) hemma mot Värnamo i Allsvenskan.

Segern var IFK Göteborgs fjärde på de senaste fem matcherna.

Häcken nästa för IFK Göteborg

Det här var IFK Göteborgs åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Värnamos åttonde uddamålsförlust.

IFK Göteborg ligger på tredje plats i tabellen efter matchen, medan Värnamo är på 16:e och sista plats. IFK Göteborg var åtta i tabellen för 27 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Säsongens första möte lagen emellan vann IFK Göteborg med 1–0.

Måndag 15 september 19.10 spelar IFK Göteborg borta mot Häcken. Värnamo möter Öster borta på Spiris Arena 1, Växjö söndag 14 september 14.00.

IFK Göteborg–Värnamo 1–0 (1–0)

Allsvenskan, Gamla Ullevi

Mål: 1–0 (45) Noah Tolf (David Kruse).

Varningar, IFK Göteborg: Noah Tolf. Värnamo: Victor Larsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Göteborg: 4-1-0

Värnamo: 1-2-2

Nästa match:

IFK Göteborg: BK Häcken, borta, 15 september

Värnamo: Östers IF, borta, 14 september