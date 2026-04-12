Nordi Mukiele gjorde avgörande målet för Sunderland mot Tottenham

Sunderland-seger med 1–0 mot Tottenham

Nordi Mukiele matchvinnare för Sunderland

Andra raka segern för Sunderland

Sunderland vann med 1–0 på hemmaplan mot Tottenham i Premier League. Matchens enda mål stod Nordi Mukiele för i andra halvleken.

Det här var tionde gången den här säsongen som Sunderland höll nollan.

Sunderland–Tottenham – mål för mål

Sunderland har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 5–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tottenham har en oavgjord och fyra förluster och 3–10 i målskillnad.

Söndag 19 april 15.00 spelar Sunderland borta mot Aston Villa. Tottenham möter Brighton hemma på Tottenham Hotspur Stadium lördag 18 april 18.30.

Premier League

Mål: 1–0 (61) Nordi Mukiele (Habib Diarra).

Varningar, Sunderland: Trai Hume, Chris Rigg, Brian Brobbey. Tottenham: Cristian Romero, Pedro Porro, Micky van de Ven.

