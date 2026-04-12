Nordi Mukiele gjorde avgörande målet för Sunderland mot Tottenham
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Sunderland-seger med 1–0 mot Tottenham
- Nordi Mukiele matchvinnare för Sunderland
- Andra raka segern för Sunderland
Sunderland vann med 1–0 på hemmaplan mot Tottenham i Premier League. Matchens enda mål stod Nordi Mukiele för i andra halvleken.
Det här var tionde gången den här säsongen som Sunderland höll nollan.
Sunderland–Tottenham – mål för mål
Sunderland har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 5–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tottenham har en oavgjord och fyra förluster och 3–10 i målskillnad.
Söndag 19 april 15.00 spelar Sunderland borta mot Aston Villa. Tottenham möter Brighton hemma på Tottenham Hotspur Stadium lördag 18 april 18.30.
Sunderland–Tottenham 1–0 (0–0)
Premier League
Mål: 1–0 (61) Nordi Mukiele (Habib Diarra).
Varningar, Sunderland: Trai Hume, Chris Rigg, Brian Brobbey. Tottenham: Cristian Romero, Pedro Porro, Micky van de Ven.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sunderland: 3-1-1
Tottenham: 0-1-4
Nästa match:
Sunderland: Aston Villa, borta, 19 april 15.00
Tottenham: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 18 april 18.30
Den här artikeln handlar om: