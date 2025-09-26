Nordic United FC besegrade Vasalund och toppar nu tabellen

Seger för Nordic United FC med 4–1 mot Vasalund

Nordic United FC:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Amar Eminovic gjorde två mål för Nordic United FC

Segern mot Vasalund på hemmaplan innebär att Nordic United FC nu är serieledare i Ettan norra herr, en poäng före Hammarby TFF. Hammarby TFF har dock en match mindre spelad. Nordic United FC vann med 4–1 (0–0). Vasalund ligger på tredje plats i tabellen.

Det innebär nionde matchen i rad utan förlust för Nordic United FC.

Amar Eminovic tvåmålsskytt för Nordic United FC

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 59:e minuten innan Amar Eminovic gav Nordic United FC ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Amar Eminovic träff på nytt och ökade ledningen för Nordic United FC.

Bara fyra minuter senare var det Lorent Mehmeti som såg till att laget ökade ledningen på nytt, till 3–0.

4–0-målet kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela, när Nhome Daneyl slog till och gjorde mål.

Reduceringen till 4–1 för Vasalund kom direkt därefter när José Segura Bonilla på övertid gjorde mål. Men mer än så orkade Vasalund inte med.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vasalunds IF med 3–1.

I nästa match möter Nordic United FC AFC Eskilstuna hemma på lördag 4 oktober 16.00. Vasalund möter FC Stockholm Internazionale fredag 3 oktober 19.00 hemma.

Nordic United FC–Vasalund 4–1 (0–0)

Ettan norra herr, Södertälje Fotbollsarena

Mål: 1–0 (59) Amar Eminovic, 2–0 (61) Amar Eminovic, 3–0 (65) Lorent Mehmeti, 4–0 (89) Nhome Daneyl, 4–1 (90) José Segura Bonilla.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nordic United FC: 4-1-0

Vasalund: 3-0-2

Nästa match:

Nordic United FC: AFC Eskilstuna, hemma, 4 oktober

Vasalund: Stockholm Internazionale, hemma, 3 oktober