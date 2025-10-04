Nordic United FC formstarka svit fortsätter efter 3–2 mot AFC Eskilstuna

Nordic United FC vann med 3–2 mot AFC Eskilstuna

Nordic United FC:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Aziz Harabi avgjorde för Nordic United FC

Det blev 3–2 (2–1) när serieledande Nordic United FC mötte AFC Eskilstuna på lördagen hemma på Södertälje Fotbollsarena. Det innebar tio raka matcher utan förlust för Nordic United FC i Ettan norra herr.

Aziz Harabi blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål på stopptid.

Nordic United FC–AFC Eskilstuna – mål för mål

Daniel Miljanovic slog till redan i tionde minuten och gav Nordic United FC ledningen.

AFC Eskilstuna kvitterade till 1–1 tidigt i matchen genom Noah Odin Lundström.

Nordic United FC tog ledningen alldeles före halvtidspausen genom Amar Eminovic. I 68:e minuten nätade Sixten Sköldqvist och kvitterade för AFC Eskilstuna.

Det matchavgörande målet kom på stopptid när Aziz Harabi slog till och gjorde 3–2 för Nordic United FC.

Det här var Nordic United FC:s sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också AFC Eskilstunas femte uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Nordic United FC fortsätter toppa tabellen och AFC Eskilstuna ligger på åttonde plats i tabellen.

Söndag 12 oktober 16.00 spelar Nordic United FC borta mot Gefle. AFC Eskilstuna möter Stocksund hemma på Tunavallen lördag 11 oktober 16.00.

Nordic United FC–AFC Eskilstuna 3–2 (2–1)

Ettan norra herr, Södertälje Fotbollsarena

Mål: 1–0 (10) Daniel Miljanovic, 1–1 (12) Noah Odin Lundström, 2–1 (41) Amar Eminovic, 2–2 (68) Sixten Sköldqvist, 3–2 (90) Aziz Harabi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nordic United FC: 4-1-0

AFC Eskilstuna: 2-0-3

Nästa match:

Nordic United FC: Gefle IF FF, borta, 12 oktober

AFC Eskilstuna: IFK Stocksund, hemma, 11 oktober