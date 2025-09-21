Norrby höll undan och vann mot Ariana

Norrby segrade – 2–1 mot Ariana

Norrbys åttonde seger på de senaste nio matcherna

Azeez Temitope Yusuf avgjorde för Norrby

Hemmalaget Norrby tog greppet om matchen mot Ariana i första halvlek, och ledde med 2–0 i paus. I andra halvlek kom Ariana närmare, men matchen i Ettan södra herr slutade 2–1 till Norrby.

– Tycker inte vi släpper in dem i matchen alls. Vi har bra kontroll på matchen och visst skapar de någon bra målchans men inte mer än så. Vi gör jobbet och gör det som krävs för att få med oss alla tre poäng, kommenterade Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Norrby, som nu har fem raka segrar.

Norrby–Ariana – mål för mål

Norrby tog en tidig ledning. Alen Krasnici gjorde målet, redan i åttonde minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen, genom Azeez Temitope Yusuf, i 14:e minuten. I 70:e minuten slog Vicente Castro till, och reducerade åt Ariana. Mer än så blev det dock inte för Ariana.

Det här var Norrbys fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Arianas fjärde uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Norrby på tredje plats och Ariana på sjunde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Norrby IF med 2–0.

I nästa match möter Norrby Olympic borta på lördag 27 september 16.00. Ariana möter FC Trollhättan söndag 28 september 16.00 borta.

Norrby–Ariana 2–1 (2–0)

Ettan södra herr, Borås Arena

Mål: 1–0 (8) Alen Krasnici, 2–0 (14) Azeez Temitope Yusuf, 2–1 (70) Vicente Castro.

Varningar, Norrby: Vidar Svendsén, David Bendrik.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norrby: 4-0-1

Ariana: 2-2-1

Nästa match:

Norrby: BK Olympic, borta, 27 september

Ariana: FC Trollhättan, borta, 28 september