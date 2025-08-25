Norrby vann toppmötet hemma mot Jönköping

Norrby-seger med 2–1 mot Jönköping

Norrbys femte seger på de senaste sex matcherna

Teo Helge avgjorde för Norrby

Två topplag möttes i Ettan södra herr under måndagen när Norrby tog emot andraplacerade Jönköping. Norrby vann matchen med 2–1 (2–1).

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Norrby ligger kvar på tredje plats i tabellen, och Jönköping på andra plats.

– Återigen så visar vi styrkan vi besitter. Ett lag som är redo att göra allt för varandra och krydda detta med individuell briljans. Jönköping visste vi på förhand skulle vara tunga. Även om dem gjorde 0–1 tidigt så kändes det hela tiden som om laget skulle hitta tillbaka. En rolig match att vara med om. Nu tar vi nya tag och fokuserar på nästa match, kommenterade Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar efter matchen.

Därmed har Norrby vunnit fem matcher i rad i Ettan södra herr.

Norrby–Jönköping – mål för mål

Jönköping startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fyra minuter slog Linus Lyck till.

Norrby kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen, genom Jamie Bichis.

Laget tog också ledningen strax före halvtidsvilan, genom Teo Helge. Därmed hade Norrby vänt matchen. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Norrby med 2–1.

Det här var Norrbys andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Jönköpings andra uddamålsförlust.

Säsongens första möte lagen emellan vann Jönköpings Södra IF med 1–0.

I nästa match möter Norrby Lunds BK borta på lördag 30 augusti 16.00. Jönköping möter IFK Skövde måndag 1 september 19.00 hemma.

Norrby–Jönköping 2–1 (2–1)

Ettan södra herr, Borås Arena

Mål: 0–1 (4) Linus Lyck, 1–1 (43) Jamie Bichis, 2–1 (44) Teo Helge.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norrby: 5-0-0

Jönköping: 3-1-1

Nästa match:

Norrby: Lunds BK, borta, 30 augusti

Jönköping: IFK Skövde FK, hemma, 1 september