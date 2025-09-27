Norrbys fina svit håller i sig efter 2–0 mot Olympic

Norrby vann med 2–0 mot Olympic

Norrbys nionde seger på de senaste tio matcherna

Azeez Temitope Yusuf avgjorde för Norrby

Det går fortsatt bra för Norrby i Ettan södra herr. På lördagen mötte laget Olympic på Lindängens IP och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Olympic blev 2–0 (1–0).

– Svårspelad match pågrund av underlaget. Men grabbarna kan detta, vi fick spela lite mer pragmatiskt och lite mer syntaktiskt. Vi kan hantera alla typer av matcher. Vi måste fortsätta som vi gör. Som en enhet med ett tydligt mål inför varje match, tyckte Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar, efter matchen.

Rosengård nästa för Norrby

Norrby startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara en minut slog Azeez Temitope Yusuf till. Och med sex minuter kvar att spela ökade Norrby ledningen genom Max Andersson på straff. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Det här betyder att Olympic är kvar på sjunde plats och Norrby stannar på tredje plats, i tabellen.

När lagen möttes senast vann Norrby IF med 4–0.

I nästa omgång har Olympic IFK Skövde borta på Södermalms IP, lördag 4 oktober 16.00. Norrby spelar hemma mot Rosengård söndag 5 oktober 16.00.

Olympic–Norrby 0–2 (0–1)

Ettan södra herr, Lindängens IP

Mål: 0–1 (1) Azeez Temitope Yusuf, 0–2 (84) Max Andersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Olympic: 2-1-2

Norrby: 4-0-1

Nästa match:

Olympic: IFK Skövde FK, borta, 4 oktober

Norrby: FC Rosengård 1917, hemma, 5 oktober