Norwich City fortsätter vinna mot Charlton
Fyra raka segrar hade Norwich City mot just Charlton i Championship inför lördagens match. Och på lördagen segrade Norwich City på nytt – den här gången med 1–0 (1–0) borta på The Valley, Charlton.
Segermålet för Norwich City stod Pelle Mattsson för efter fem minuter.
Det här var Norwich Citys nionde nolla den här säsongen.
Segern var Norwich Citys femte på de senaste sex matcherna.
Portsmouth nästa för Norwich City
Lagens första möte för säsongen vann Norwich med 1–0.
Nästa motstånd för Norwich City är Portsmouth. Lagen möts fredag 3 april 16.00 på Carrow Road.
Charlton–Norwich City 0–1 (0–1)
Championship, The Valley, Charlton
Mål: 0–1 (5) Pelle Mattsson (Ali Ahmed).
Varningar, Charlton: Greg Docherty, Miles Leaburn. Norwich City: Kellen Fisher, Pelle Mattsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Charlton: 2-1-2
Norwich City: 4-0-1
Nästa match:
Norwich City: Portsmouth FC, hemma, 3 april 16.00
