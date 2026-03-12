Nottingham Forest förlorade mot Midtjylland i första matchen

Midtjylland-seger med 1–0 mot Nottingham Forest

Gue-Sung Cho matchvinnare för Midtjylland

Midtjylland utan insläppt mål

Nottingham Forest räckte inte till i första matchen i dubbelmötet med Midtjylland i Europa League Åttondelsfinal. Midtjylland vann på bortaplan med 1–0 (0–0). Torsdag 19 mars spelas returen på MCH Arena.

Gue-Sung Cho blev matchhjälte efter 81 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Nottingham Forest–Midtjylland – mål för mål

Nottingham Forest–Midtjylland 0–1 (0–0)

Europa League Åttondelsfinal, City Ground

Mål: 0–1 (81) Gue-Sung Cho (Ousmane Diao).

Varningar, Nottingham Forest: Morato. Midtjylland: Mike Tullberg.