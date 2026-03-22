Nottingham Forest fortsätter vinna mot Tottenham

Tottenham nu 17:e, Nottingham Forest på 16:e plats

Nottingham Forests starka defensiv briljerade

Tre raka mål för Nottingham Forest

Tottenham är ett favoritmotstånd för Nottingham Forest och på söndagen tog Nottingham Forest ännu en seger borta mot just Tottenham. Matchen i Premier League slutade 3–0 (1–0). Det var Nottingham Forests fjärde raka seger mot just Tottenham.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Nottingham Forests målvakter höll nollan.

Igor Jesus blev matchvinnare

Gästande Nottingham Forest gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Igor Jesus.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Morgan Gibbs-White på pass av Callum Hudson-Odoi och ökade ledningen för Nottingham Forest. I 87:e minuten gjorde Taiwo Awoniyi också 0–3 efter förarbete från Neco Williams.

För tabellens utseende betyder det här att Tottenham ligger på 17:e plats medan Nottingham Forest är på 16:e plats.

Nästa motstånd för Nottingham Forest är Aston Villa. Lagen möts söndag 12 april 15.00.

Tottenham–Nottingham Forest 0–3 (0–1)

Premier League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 0–1 (45) Igor Jesus, 0–2 (62) Morgan Gibbs-White (Callum Hudson-Odoi), 0–3 (87) Taiwo Awoniyi (Neco Williams).

Varningar, Tottenham: Destiny Udogie. Nottingham Forest: Taiwo Awoniyi, Ibrahim Sangare.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tottenham: 0-1-4

Nottingham Forest: 1-2-2

Nästa match:

Nottingham Forest: Aston Villa, hemma, 12 april 15.00