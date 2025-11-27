Nottingham Forest vann klart mot Malmö FF på City Ground

Seger för Nottingham Forest med 3–0 mot Malmö FF

Ryan Yates matchvinnare för Nottingham Forest

Andra förlusten i rad för Malmö FF

Redan i första halvlek tog Nottingham Forest greppet om hemmamatchen mot Malmö FF på torsdagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Europa League slutade 3–0.

Nottingham Forest har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Nottingham Forest–Malmö FF – mål för mål

Ryan Yates gav Nottingham Forest ledningen i 27:e minuten efter pass från Nikola Milenkovic.

Laget gjorde också 2–0 i slutet av första halvleken genom Arnaud Kalimuendo.

I 59:e minuten gjorde Nikola Milenkovic också 3–0.

Nottingham Forest ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Malmö FF ligger på 34:e plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 11 december. Då möter Nottingham Forest Utrecht på Stadion Galgenwaard 18.45. Malmö FF tar sig an Porto borta 21.00.

Nottingham Forest–Malmö FF 3–0 (2–0)

Europa League, City Ground

Mål: 1–0 (27) Ryan Yates (Nikola Milenkovic), 2–0 (44) Arnaud Kalimuendo, 3–0 (59) Nikola Milenkovic.

Varningar, Nottingham Forest: Ryan Yates, Zach Abbott, Elliot Anderson, Jimmy Sinclair. Malmö FF: Pontus Jansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nottingham Forest: 2-2-1

Malmö FF: 0-1-4

Nästa match:

Nottingham Forest: Utrecht, borta, 11 december

Malmö FF: FC Porto, borta, 11 december